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أخبار مصر

معركة كمين البرث، حكاية رجال الشهيد المنسي في ميدان العزة والكرامة

العقيد أحمد المنسي
العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103،فيتو
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كمين البرث، 7 يوليو 2017 تاريخ  ملحمة عسكرية صاغ أحداثها دماء أبطال صمدوا في وجه قوى الإرهاب الأسود، ولم يتركوا لهم حبة رمل من أرضنا الطاهرة.

 

الكتيبة 103 صاعقة 


خط الدفاع القوي الذي لقن الإرهابيين دروسا في الوطنية والفداء كتيبة الوحوش  قرر الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة أن تكون منطقة مربع البرث هي خط الدفاع الرئيسي  ضد الإرهاب في شمال سيناء، وكان هذا التمركز يقطع خطوط الإمداد والتحرك والتهريب للعناصر الإرهابية مما جعله عدو رئيسي لكل التكفيريين. 


معركة البرث


فجر يوم 7 يوليو 2017، شنت العناصر التكفيرية أكبر هجوم لها بل كان يشبه الموقعة الحربية في عملية عسكرية َمكتملة الأركان حيث هجم على الكمين حوالي 12 عربة دفع رباعي محملة بأطنان من الأسلحة والعناصر الإرهابية، الذين أتوا من جميع الجهات وطوقوا الكمين بأكثر من 150 إرهابيا. 


رد أبطال الكمين


ما فعله المنسي ورجاله من صمود وثبات يدرس الآن في أكبر الدول لمكافحة الإرهاب، حيث قاتل رجال الكمين بكل شراسة ولم يسمحوا لكلاب النار من الاقتراب داخل الكمين وكان ثمن ذلك الصمود صعود أرواح الشهداء من الضباط والجنود إلى بارئها في عزة وشرف لا يستحقه إلا الأبطال المصريين الذين آمنوا بأن فاتورة الحفاظ على مصر وأمنها ثمنه أرواحهم فلبوا النداء بكل ترحاب. 


 خسائر الإرهابيين


وقبل أن يستشهدوا لقنوا العدو والدول التي ترعاه درسا لن ينساه أبدا وأسقطوا منهم 40 تفكيري وتدمير أكثر من 6 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخيرة. 


 شهداء كمين البرث


العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 والرائد محمد صلاح قائد مدفعية الكمين الرائد أحمد عمر الشبراوي _النقيب خالد مغربي دبابة _ الملازم أول أحمد حسانين. 


ومن ابطالنا الجنود على على السيد محمد عزت ابراهيم، عماد أمير رشدي. محمود رجب السيد. الدليل البدوى صبري ابو جرير من قبيلة السواركة. الجندي محمد محمود فرج. محمود صبري محمد. أحمد علي نجم. محمد محمود محسن. مؤمن رزق ابو اليزيد. أحمد العربي مصطفى. 


في ذكراهم السابعة مصر لا تنسى أبنائها الذين ارتوت أرضها بدمائهم الطاهرة

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شهداء كمين البرث عملية عسكرية الشهيد أحمد المنسي الكتيبة 103

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