شريف عبد المنعم: أنصح كهربا بالالتزام خارج وداخل الملعب

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطالب بالالتزام خلال الفترة المقبلة والاستماع لنصائح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أنصح كهربا بالالتزام خارج وداخل الملعب لأنه يلعب في فريق كبير بحجم الأهلي ينافس على البطولات محليا وأفريقيا".



وتابع: "كهربا لاعب جيد وفريق الأهلي يحتاج لمجهود كل لاعبيه في المرحلة المقبلة".