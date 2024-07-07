تغيب كهربا عن جلسة النطق بالحكم على شقيقه في قضية رضا البحراوي
تغيب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن جلسة النطق بالحكم على شقيقه في قضية التشاجر مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.
يذكر أن المطرب رضا البحراوي تنازل عن اتهامه لشقيق محمود كهربا، لاعب الأهلى، والذى اتهمه فيه بالتعدى عليه، أمام المحكمة.
وحرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي، محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.
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