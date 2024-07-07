الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري (صور)

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

انتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأحد، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، على خلفية أزمة اللاعب بعد رفضه المشاركة في مران المستبعدين من مباراة فاركو.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة منافسه طلائع الجيش، غدا الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وعاد لاعبو النادي الأهلي  للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري. 

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز. 

 

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

شهد المران انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في العضلة الخلفية. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا متنوعًا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يفوز علي الداخلية في الدوري  

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

و يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

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