وكيل أوقاف الإسكندرية: الهجرة النبوية حدث فارق في تاريخ الأمة

احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية أمس، بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الإمام البوصيري رضي الله عنه بحضور كل من الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية نائبًا عن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وشارك أيضا المستشار طاهر الفرنوانى رئيس النيابة الادارية، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك والشيخ إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات و الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية.





بدأ الحفل بتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ عباس عيسوي، ثم كلمة الحفل الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بين خلالها أن الهجرة كانت ومازالت حدثا فارقا في تاريخ الأمة وحياتها حيث إنها لم تكن مجرد رحلة وإنما كانت بداية لإقامة أمة وميلاد دولة قوية للإسلام والمسلمين.





وأكد، ان الهجرة اشتملت على عدد من الدروس والعبر التي لابد لنا أن نستفيد منها في واقعنا فمن هذه الدروس التخطيط المحكم والأخذ بالاسباب وكذلك تقديم ذوي الخبرات والاستفادة منهم وكذلك استغلال الطاقات وتوجيهها وفق ما يتناسب معها لتحقيق النجاح ومنها كذلك ضرورة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والسير وفق منهج الله عزوجل ومنها التوكل على الله وتعليق القلب به فإن من حسن توكل المؤمن على الله عزوجل ان يأخذ بالاسباب كأنها كل شئ فإذا بَشَرَ العمل عَلَّقَ قلبه بمسبب الأسباب كأنه لم يأخذ بشئ.





كما أكد أن تحقيق الهدف وبناء الأوطان يحتاج إلى التضحية وبذل المزيد من الجهد مؤكدا أن من أعظم الأمانات التي يؤديها الإنسان هو ما يعمل على تحقيق الهدف الأسمى الذي أشار اليه رب العالمين في قوله "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"

فمن أجل الدين والوطن وتحقيق الهدف استغل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة في الصبية

ثم اختتم كلمته بقوله إذا كان زمن الهجرة من أرض لأرض قد انتهى فإن هجرة القلوب باقية لا تنتهي فقد قال صلى الله عليه وسلم "والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" فعل العصاة ان يهجروا المعصية إلى الطاعة وعلى أصحاب الفتن والدسائس والسرور ان يهجروها إلى الإخلاص والإصلاح وعلى المفسدين في الأرض ان يهجروا الفساد إلى الإصلاح.



ثم اختُتِم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية لفضيلة الشيخ السعيد خيري وقد قدم للحفل الشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات.

