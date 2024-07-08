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رياضة

الإسماعيلي: التحكيم يمر بأسوأ فتراته وتعرضنا للظلم أمام الزمالك

الزمالك والإسماعيلي،
الزمالك والإسماعيلي، فيتو

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن فريقه تعرض للظلم في مباراة الزمالك في مباراة الفريقين اليوم ببطولة الدوري الممتاز.


وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فريق الإسماعيلي تعرض للظلم أمام الزمالك وحكم المباراة احتسب ركلة جزاء من وحي الخيال ضد الفريق مما ساهم في تغيير نتيجة المباراة".


وأضاف: "التحكيم هذا الموسم يمر بأسوأ فتراته، فريق الإسماعيلي تعرض للظلم في أكثر من مباراة هذا الموسم".

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