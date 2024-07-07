قرار جديد من جوميز بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين، بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش، المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.

أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري كانت مهمة لفريقه من وجهة نظره.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة اليوم توضح لنا أن الزمالك يمتلك لاعبين يستطيعون تمثيل النادي في المستقبل، ولم نخلق العديد من الفرص للتسجيل، ولم تقدم الأداء الجيد ولكني سعيد باللاعبين وقدرة الفريق على تغيير النتيجة".

وتابع جوميز: "الزمالك خاض مباراة اليوم بلاعبين اثنين مساكين، وأحمد رفاعي المدافع الشاب يعاني من إصابة في حين أن مصطفى الزناري عائد من الإصابة، والإسماعيلي منافس جيد ولديه لاعبين مميزين".

وأضاف: "من وجهة نظري أن أحمد مجدي قدم مباراة جيدة، وكنت أريد استغلال الناشئين، وهناك 3 لاعبين شاركوا في مباراة اليوم لأول مرة".

وأوضح جوميز أنه إذا دفع بالتشكيل الأساسي الذي يخوض به كل المباريات في المباريات سيتسأل الجميع عن الناشئين، مشددًا على أنه اعتمد على تشكيل مزيج بين اللاعبين الكبار والشباب، ودفع بعمار ياسر في مركز الهجوم بالرغم من أن مركزه الأساسي جناح أيسر.

وقال المدير الفني: "حزين على خبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وما سمعته أنه لاعب جيد جدًا، ويجب أن تكون هناك تجهيزات طبية في كل الملاعب تحسبًا لأي ظرف طارئ يحتاج التدخل السريع".

وفيما يخص ترتيب الزمالك في الدوري قال المدير الفني:" الفريق بعيد عن المراكز التي يجب أن يتواجد فيها، ولكن الدوري لم ينته بعد".

الزمالك يفوز على الإسماعيلي في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.

سجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.