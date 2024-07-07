شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف الأقصر عقب صلاة المغرب، بمسجد السيد يوسف بالكرنك وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٦هـ.

وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وأئمة مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.



وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عبدالحليم احمد عبدالحليم،ثم ألقى فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم كلمة قصيرة عن الدروس المستفادة من الهجرة.

ثم القى فضيلة الشيخ على صديق مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف الاقصر كلمة الأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بهذه المناسبة، وأشار خلالها إلى أهمية هذه الذكرى العطرة والتى تمثل معلما بارزا يشار إليه بالبنان لما ضمته من أحداث عظيمة نلتمس منها الدرس النافع والتى من بينها أن الأديان والأوطان لا تبنى إلا على الجهد والعرق وأن لا وجود للأديان بدون أوطان وأن بذل الغالى والنفيس فى سبيل ارتقاء الأمم والمجتمعات لهو دليل على التدين الكامل.

وتابع أن التربية العظيمة التى حرص النبى صلى الله عليه وسلم على ان يربى أصحابه عليها كانت هى السبيل فى تحمل صنوف الإيذاء التى ألمت بهم ،ثم اُختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ عبد الحليم أحمد عبدالحليم.

وفي كلمته، نقل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواطني الأقصر بمناسبة العام الهجري الجديد، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الأقصر، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.



بداية العام الهجري الجديد 144‪6

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهريوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصريةالشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجةلعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا

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