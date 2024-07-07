وزير الأوقاف يستقبل مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف
استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف اليوم الأحد 7 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الأوقاف يستقبل مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف
وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وزيرًا للأوقاف.
وحضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة السادة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة السادة الأشراف.
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