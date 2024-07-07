ترقيات الموظفين 2024، تعرف على قيمة علاوة الترقية والفئات المستحقة لها

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صدور قرار مجلس الوزراء وإصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للكتاب الدوري الخاص بترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024، وهذا من المقرر أن يتم صدور قرار بها خلال الأيام المقبلة.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقدار علاوة الترقية، وتشمل 5%، كما كشف عن تاريخ استحقاقها وهي تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة.

موقع ترقيات الموظفين 2024

ومن المتوقع أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقعه الإلكتروني، يمكن من خلاله للموظفين، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

جدير بالذكر أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2024

وشملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2022 والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

2- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

4- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

5- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

كما شملت معايير الترقية بالأقدمية للموظفين ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

2-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

3- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.