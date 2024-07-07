الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الاثنين 08-7-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدلا رطب على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 08- 07- 2024

حالة الطقس، تحذير للمصطافين بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو)


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 25 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 15 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 36

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  38

الاسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 23 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ: المحسوسة: 40

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 41

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

اسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الاقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة: 43


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الإثنين هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 08- 07- 2024

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

القاهرة تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الأحد 7-7-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 - 7 - 2024

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

أول تعليق من جوميز عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

طفاية ومقص، حسام حبيب يرد على اتهامات الاعتداء على شيرين عبد الوهاب (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون سكرات الموت، ومن هما السائق والشهيد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

المزيد
الجريدة الرسمية