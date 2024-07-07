حالة الطقس، تحذير للمصطافين بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاحد، متوقعة أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.
وقال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان الاجواء تشهد وجود سحب خفيفة علي السواحل الشمالية والدلتا خلال ساعات النهار وبعض النسمات وهبوب الرياح الخفيفة.
ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة
واضاف ان الاجواء تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوبا بارتفاع نسب الرطوبة، مشيرا الي وجود نشاط للرياح علي البحر الاحمر والابيض وخليج السويس يؤدي الي ارتفاع الامواج موجها تحذيرا للمصطافين.
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