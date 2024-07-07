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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
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 تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد بدءا من يوم الثلاثاء المقبل. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس، تحذير للمصطافين بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 - 7 - 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 

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