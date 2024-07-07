قيادي في حماس: وافقنا على المفاوضات من دون وقف إطلاق نار دائم

نقلت وكالة فرانس برس، عن قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، قوله إن الحركة وافقت على انطلاق المفاوضات من دون وقف إطلاق نار دائم في القطاع.

قدرات المقاومة تضاعفت خلال الحرب

وفي سياق متصل، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قدرة عناصر المقاومة على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته، لافتا إلى أن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير وتمكنت خلال الحرب من تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد.

أبو عبيدة، فيتو

آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو

وتابع أبو عبيدة: "هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر.. لقد عززنا القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا.. والنصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو يعني انتصاره الشخصي وإرضاء صعاليك حكومته.. وأقول لعائلات الأسرى في غزة إن مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي".

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