الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ابن زكريا وأليصابات، الكنيسة تحتفل بذكرى ميلاد القديس يوحنا المعمدان

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى ميلاد القديس يوحنا المعمدان.

قصة القديس يوحنا المعمدان

﻿ولد القديس يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن وهو الذي دعاه الرب " أعظم مواليد النساء ". كان أبواه زكريا وأليصابات بارين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرًا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما (لو 1: 6 – 7).

وقد صليا كثيرًا أن يرزقهما الله نسلًا، ولكن الله تمهل عليهما حتى يأتي ملء الزمان لميلاد المخلص، فيكون ابنهما يوحنا هو الذي يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، لكي يهييء للرب شعبًا مستعدًا.

وبينما كان زكريا يكهن في نوبة فرقته أمام الله، ظهر له الملاك جبرائيل وبشره بميلاد يوحنا المعمدان (لو 1: 8 – 22). بعد ذلك حبلت أليصابات، ولما سمعت العذراء مريم بذلك من الملاك جبرائيل حين بشرها، قامت بسرعة وذهبت إلى أليصابات لكي تهنئها وتخدمها. " فدخلت مريم بيت زكريا وسلمت على أليصابات، فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس " (لو 1: 40 – 44).

ولما تم زمانها لتلد ولدت ابنًا وأسمته يوحنا كما تسمى من الملاك. وكانت يد الرب مع الطفل يوحنا، وكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل.

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس تيموثاوس المصري

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا بطرس الرابع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

القديس يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

إيبارشية المنصورة تناقش تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ عيد الرسل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بأحد الشعانين

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

شبانة: أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب، ويجب محاسبة وكيله

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

تصريحات صادمة لرئيس نادي مودرن سبورت عن أزمة الراحل أحمد رفعت

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

طليقة هاني فرحات تكشف سر إخفائها الزواج وطلباتها منه (فيديو)

فلاشة الامتحان، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

منوعات

المزيد

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 7-7- 2024 في ختام التعاملات

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 7 - 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالعمل في وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية