تعرف على مزايا تحويل سيارتك إلى غاز طبيعي

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي والتي كان من المنتظر انعقادها الأسبوع الماضي، ولكن حالت أزمة الكهرباء من انعقادها، وبناء عليه تم تثبيت آخر تسعير لحين انعقادها.

ويذكر أنه خلال الفترة الماضية اتجه الكثير من أصحاب المركبات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتقليل التكلفة.

وفي ظل تولي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ورغبته في تعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلا من البنزين.

نشرت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» التابعة لـوزارة البترول والثروة المعدنية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا يوضح مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذى يعد وقودا اقتصاديا ونظيفا وأعلى كفاءة.

فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

يعد استخدام الغاز الطبيعي كوقود في سيارتك موفر بشكل كبير من الناحية المالية مقارنة بالبنزين، حيث يتميز الغاز الطبيعي بقلة التكلفة حيث يصل تكلفته إلى نحو 35% من سعر البنزين.و يتميز الغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين بأنه صديق للبيئة لقلة عوادم السيارات.

ونصحت العديد من الدول والحكومات حول العالم باستخدام الغاز الطبيعي لعدم كونه ملوثًا للهواء للمحافظة على البيئة.

ويعمل الغاز الطبيعي على رفع كفاءة وقدرة السيارة من خلال زيادة كفاءة المحرك وذلك لأنه يعمل على حدوث اهتزازات أقل وبتلك إطالة عمر السيارة.

ويقلل رفع كفاءة السيارة عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الصيانات الدورية للمحرك والسيارة.

ويعد الغاز الطبيعي أكثر أمانًا من البنزين وذلك طبقًا للعديد من الدراسات العالمية، وذلك لكونه سريع الانتشار، ورائحته غير نفاذة مقارنة بالبنزين.

ويتم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشكل سليم من خلال فنيين متخصصين.

ويستغرق يتم تحويل السيارة للعمل بالغاز أقل من 4 ساعات.

كما يوجد ضمان على أنظمة الغاز الطبيعي.

خدمة ما بعد التحويل

وأوضحت غازتك أن عملية التحويل تتم من خلال مراكز الشركة المعتمدة الثابتة والمتنقلة بواسطة فريق عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين كما أوضح الفيديو المستندات المطلوبة لعملية التحويل.

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