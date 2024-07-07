عبد الله السعيد يسجل هدف تعادل الزمالك في شباك الإسماعيلي

أحرز عبد الله السعيد هدف تعادل الزمالك في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 77 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى.

خط الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى.

خط الهجوم: خالد النبريصى.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.