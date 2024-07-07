محافظ أسيوط يقود حملة تموينية مفاجئة على المجمعات الغذائية والمحال التجارية (صور)

قاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حملة تموينية مفاجئة اليوم الأحد، استهدفت بعض المجمعات الغذائية والمحال التجارية بحي شرق وغرب، وبعض منافذ البيع المختلفة لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، موجهًا بتحرير بعض المحاضر للمخالفين.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والسلاسل الغذائية، بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتلبية إحتياجات المواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين.

محافظ أسيوط يوجه بضرورة الإعلان عن أسعار السلع



حيث فاجأ المحافظ سلاسل بيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق واستمع إلى شرح تفصيلي لأسعار السلع الغذائية الأساسية المعروضة مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك ونسبة التخفيض على كافة المنتجات الغذائية واللحوم والتأكد من تغليفها بطريقة صحية.

محافظ أسيوط يتفقد الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع يسري



كما تفقد المحافظ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع يسري راغب بحي غرب أسيوط، ووجه بتحرير محضر لمدير المكان لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والمنتجات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض محال بيع اللحوم والأسماك واطمئن على جودة المنتجات المعروضة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية تعديات على الشارع.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بالشارع وأمام المحال التجارية، مستمعًا لآرائهم في الأسعار ومدى توفر السلع الغذائية، فضلًا عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع، مؤكدًا على مواصلة مثل هذه الحملات بمشاركة مسئولي التموين والصحة بهدف الوقوف على مدى الالتزام والتأكد من جودة المنتجات المعروضة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته، ومكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا والكشف عن أى مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى إنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على أرواح مواطني المحافظة، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق.



كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع كافة الجهات والتوسع في توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة شوادر ومنافذ المواد الغذائية دون زحام أو تكدس مرورى خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على مدار 24 ساعة على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ