الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق (صور)

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط اليوم، فيتو

قاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وذلك سيرًا على الأقدام.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب وممدوح حماد وكيل وزارة التموين.

وقد استهدف الوزير المحافظ – خلال جولته - المرور على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامه بحي غرب مدينة أسيوط بدأها بشارع يسري راغب وميدان المحطة وشارع 23 يوليو وميدان المجذوب وشارع مستشفى الحميات وميدان البنوك ومنطقة السادات وتم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين وازالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة الطريق.

 

تشميع المحلات والقهاوي الغير مرخصة 


ووجه المحافظ خلال الحملة تشميع بعض المحلات والقهاوي غير المرخصة لمخالفتهم شروط السلامة والوقاية والأمان، وتعديهم على الطريق، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، والتنبيه على المحال التجارية بالالتزام بحدود محلاتهم والزام المخالفين بإزالة التعديات على حرم الطريق ورد الشئ لأصله تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون. 


كما التقى المحافظ بعض المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية مشيدين بجهوده في القضاء على التعديات والاشغالات التي تعوق حركة المارة وتتسبب في حوادث كثيرة.

 

تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة


وأكد المحافظ أن هذه الحملات هدفها تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتًا إلى أن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني أسيوط.

 


وشدد محافظ أسيوط على رئيس الحي ونوابه بضرورة إستمرار الحملات والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق والمتابعة الميدانية، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعوق حركة السير، وتتسبب في انتشار الكثير من المخلفات والقمامة علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لضمان عدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة،مع إستمرار التنبيه عليهم بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق الحضرية المخصصة لهم. 

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كما كلف مسئولى شرطة المرافق بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز لتنظيم حملات مفاجئة على الشوارع والميادين لرفع كافة الاشغالات والتعديات تنفيذًا للقانون.

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