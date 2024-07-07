ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان وبحوزتها«عدد من الشهادات والكارنيهات منسوبة للكيان–أكلاشيه–مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان - مطبوعات دعائية–مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان– دفاتر تحصيل نقدية– جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"».



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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