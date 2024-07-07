الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

بأسئلة معدة مسبقا، خطة فريق بايدن لوقف هفواته بالمقابلات التلفزيونية

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

 لا تخلو لقاءات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الهفوات، وذكر موقع أكسيوس أن فريق بايدن يزود المذيعين ومحاوري وسائل الإعلام بأسئلة معدة مسبقا قبل إجراء أي مقابلة.

 

هفوات بايدن في اللقاءات الصحفية 

 ونقل موقع أكسيوس عن السكرتير الصحفي السابق لزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، قوله:"إن التقديم المسبق لأسئلة المقابلة كان منذ فترة طويلة تكتيكا لفريق بايدن".

وذكر مايكل لاروزا، إنه عندما انضم إلى الفريق في عام 2019، حاول بعض الأعضاء تطبيق نفس الأسلوب في مقابلة السيدة الأولى.

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