أبو عبيدة: قدرات المقاومة تضاعفت خلال الحرب وكابوس تحرك الضفة قادم لا محالة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قدرة عناصر المقاومة على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته، لافتا إلي أن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير وتمكنت خلال الحرب من تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد.

وتابع أبو عبيدة: "هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر.. لقد عززنا القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا.. والنصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو يعني انتصاره الشخصي وإرضاء صعاليك حكومته.. وأقول لعائلات الأسرى في غزة إن مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي".

كابوس تحرك الضفة والقدس وأراضي 48 المحتلة قادم لا محالة

وأضاف: "ما تم الكشف عنه من وثائق استخبارية من فشل الاحتلال في 7 أكتوبر نزر يسير مما سنكشف عنه لاحقا.. وما يجري من تصاعد مستمر للمقاومة في الضفة الغربية هو رد وخيار شعبنا في مواجهة الإبادة الممنهجة"، مشددا علي أن كابوس تحرك الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 المحتلة قادم لا محالة.

واستطرد أبو عبيدة: "رد شعبنا في أراضي 48 على ما يتعرضون له قادم لا محالة وبأيدي أبناء شعبنا الأبطال، وجبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت لنصرة القدس وضمير أمتنا الجمعي ينحاز لهذه المقاومة"، مضيفا: "مقاتلو أمتنا حققوا بتوحيد الجبهات أمام الاحتلال الوحدة العربية بشكل غير مسبوق".

وأوضح أبو عبيدة أن نتيجة المقاومة الحتمية ستكون النصر وهزيمة العدو والاحتلال، قائلا: "نطمئن مجاهدينا وشعبنا وأمتنا أن طوفان الأقصى من تلك المعارك التي لا تؤول إلا لتحولات كبيرة".