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ثقافة وفنون

تعرف على نجوم صاحبة السعادة في مهرجان العلمين

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

كشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية عن موعد حلقة صاحبة السعادة والتي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ضمن فعاليات المهرجان ومن المقرر عرض الحلقة يوم 25 يوليو الجاري.

نجوم صاحبة السعادة في مهرجان العلمين 

ومن المقرر أن تستضيف إسعاد يونس خلال حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة  في نسخته الثانية كل من الموسيقار نادر العباسي والفنانة كارمن سليمان والمطرب لؤي.

ويشهد  مهرجان العلمين الجديدة ، في نسخته الثانية إقامة عشر حفلات مختلفة لباقة من النجوم، ومن المقرر انطلاق المهرجان في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس. 

جدول حفلات العلمين في نسخته الثانية 

ومن خلال السطور التالية ترصد “فيتو” مواعيد حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية:

يحيي الكينج محمد منير حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، بالإضافة إلى حفل القيصر كاظم الساهر يوم 18 يوليو بعد حفله الأخير بالقاهرة الجديدة، أما عن حفل تامر حسني فمن المقرر إقامته يوم 28 يوليو. 

يحيي الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 1 أغسطس ومن المقرر أن يحيي أيضا رامي جمال حفل 2 أغسطس.

أما عن الهضبة فمن المقرر إقامة حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم 9 أغسطس المقبل  ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ويحيي حمزة نمرة حفل غنائي مع مسار إجباري بمهرجان العلمين في نسخته الثانية يوم 16 أغسطس، أما عن حفل فريق كاريوكي من المقرر إحياء حفله يوم 23 أغسطس، ويختتم المطرب ويجز فعاليات المهرجان يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.

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مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية إسعاد يونس

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