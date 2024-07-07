رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (صور)

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة



وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود، خلال اللقاء، عن خالص شكره وتقديره له، متمنيا له دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.

