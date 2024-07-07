الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في سوهاج

اللواء نور الدين
اللواء نور الدين محافظ سوهاج

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا رقم 321 لسنة 2024، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من " أحمد البدري عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتكليف " علي محمد بهنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف " خالد عبد الشافي محمود " نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ساقلتة ".

كما شمل القرار إنهاء تكليف أحمد السيد محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وعودته إلى جهة عمله الأصلية.

وأكد " سراج " أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات لمكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين.

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