محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بوضع خطة عمل وتقديمها خلال أسبوع

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الجديد، رسالة إلى القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة قال فيها "كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته"، وذلك في مستهل مباشرة مهام عمله بديوان عام المحافظة، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم.

اللواء هشام أبو النصر يترأس المجلس التنفيذى للمحافظة

وترأس الوزير المحافظ إجتماع قيادات المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد عبد الستار القائم بأعمال مستشار عسكرى أسيوط ولفيف من أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ومديرى الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب السكرتير العام للمحافظة، بالوزير المحافظ، على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظًا لأسيوط في التشكيل الجديد للحكومة، مقدمًا له التهنئة نيابة عن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، كما قدم التهنئة لنائب المحافظ لتوليه المنصب الجديد.

محافظ أسيوط: سأبذل قصارى جهدي لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية

وأعرب اللواء دكتور هشام أبوالنصر، عن اعتزازه وتقديره بثقة القيادة السياسية في اختياره محافظًا لأسيوط، مشيرًا إلى أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين وتنفيذ برامج التنمية بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، مؤكدًا أن التواجد الميداني وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ومتابعة المشروعات ستكون في مقدمة الأولويات.



وأكد محافظ أسيوط – خلال لقائه أعضاء المجلس التنفيذي – إنه بتعاون الجميع سيتم تحقيق كافة تطلعات أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن أساس النجاح هو التعاون وتوحيد الجهود بين كافة القيادات والعاملين موجهًا بضرورة تصحيح الأخطاء والالتزام بالعمل الجاد والإخلاص في العمل مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد في العمل والتواجد الميداني المستمر بين المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات لنهو المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما أشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بالملفات الخدمية وملفات التنمية بالمحافظة، والتي تهم المواطنين في المقام الأول، وتكثيف حملات الرقابة وضبط الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، واستكمال العمل الجاد بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والتقنين وتكثيف جهود حملات إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وكافة مخالفات البناء والتصدى والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات البلدية.

كما وجه المحافظ، كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، بالعمل الجاد والنزول الميداني وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش ومحاسبة المخالفين والمقصرين، والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين وفحصها وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات، فضلًا عن المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بمرحلتها الأولى واتخاذ خطوات جادة في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين في القطاع الزراعي والاهتمام بدور العبادة وتصحيح الخطاب الديني، وتقديم كافة الدعم لدور الأيتام والرعاية، كما وجه مسئولى القطاع الصحي بنهو قوائم الانتظار وزيادة القوافل الطبية الشاملة بقرى ومراكز المحافظ للوصول المواطنين والأسر الأكثر إحتياجًا.

وفي نهاية الاجتماع كلف الوزير المحافظ، وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء بوضع خطة عمل وألية تنفيذها وتقديمها خلال اسبوع.