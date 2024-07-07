الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

الأرثوذكسية تبدأ تدريب المجموعة الأخيرة من برنامج 1000 معلم كنسي

برنامج ألف معلم كنسي
برنامج ألف معلم كنسي



بدأت في مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الخامسة والأخيرة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروف بـ "١٠٠٠ معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

11 إيبارشية تشارك في برنامج ألف معلم كنسي

بلغ عدد المشاركين في الملتقى التدريبي للمجموعة الخامسة ١٨٩ متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ١١ إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة والإسكندرية، وهي إيبارشيات: الوادي الجديد، الزقازيق ومنيا القمح، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، وسط الجيزة، إلى جانب قطاعات المنتزه وشرقي وغربي الإسكندرية، وقطاعي وسط القاهرة والمقطم بالقاهرة.

وتحمل المرحلة الرابعة من "١٠٠٠ معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "١٠٠٠ معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥: ٢١) قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف" والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث" والثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ) ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام  ٢٠٢٤ )تحت عنوان "طَوَّر".

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