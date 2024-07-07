الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع عاطل دهس آخر بسبب معاكسة فتاة في المرج

حبس المتهم بالتعدي
حبس المتهم بالتعدي على جاره

تستمع نيابة المرج لأقوال أسرة شاب صدمه شاب بدراجته النارية عمدا، محدثا إصابته بعد نشوب مشاجرة  بينهما في الشارع بمنطقة المرج بالقاهرة. 

txt

عاتبه على معاكسة زوجته، مقتل عامل في دار السلام

وكشفت التحقيقات بتعرض المجني عليه لشقيقة المتهم مما أدى إلى معاتبته على فعلته ومعاكسته لها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام المتهم بدهس المجني عليه بدراجته النارية محدثا إصابته عمدا بمنطقة المرج.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما  تم تداوله بشأن تعدي عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (عاطل - مقيم دائرة القسم – له معلومات جنائية)، (عاطل - مقيم بذات العنوان) لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثانى للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثانى باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج دائرة قسم شرطة المرج خلافات الجيرة قسم شرطة المرج نشوب مشاجرة منطقة المرج معلومات جنائية نيابة المرج

مواد متعلقة

بدء محاكمة شقيق كهرباء في قضية مشاجرة رضا البحراوي

شقيق كهرباء يصل محكمة جنوب القاهرة للبت في قضية مشاجرة رضا البحراوي

ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب مبلغ مالي في سوهاج

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة داخل ملهى ليلى بالساحل الشمالي

مصرع سيدة إثر مشاجرة بـ عزبة عاكف في المنيا

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال ببني سويف

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

منوعات

المزيد

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

المزيد
الجريدة الرسمية