التحقيق مع عاطل دهس آخر بسبب معاكسة فتاة في المرج

تستمع نيابة المرج لأقوال أسرة شاب صدمه شاب بدراجته النارية عمدا، محدثا إصابته بعد نشوب مشاجرة بينهما في الشارع بمنطقة المرج بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات بتعرض المجني عليه لشقيقة المتهم مما أدى إلى معاتبته على فعلته ومعاكسته لها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام المتهم بدهس المجني عليه بدراجته النارية محدثا إصابته عمدا بمنطقة المرج.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن تعدي عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (عاطل - مقيم دائرة القسم – له معلومات جنائية)، (عاطل - مقيم بذات العنوان) لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثانى للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثانى باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه.