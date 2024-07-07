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ملفات وحوارات

"تنقية البطاقات".. كلمة السر لوصول الدعم إلى مستحقيه، وزير التموين: تنقية البيانات بشكل علمي بالتعاون مع "الاتصالات"، وعودة مليون بطاقة إلى المنظومة بعد قبول التظلمات

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد، فيتو

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم خلال الفترة المقبلة، وهو الملف الذي يعتبر من أبرز وأهم الملفات على مكتب وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق. 

 

تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم 

وقال  وزير التموين في أول تصريح له: "إن الدعم سيصل لمستحقيه إذا استطعنا أن ننقح البيانات بشكل كامل وعلمي ودقيق".

جاء تصريح وزير التموين كإشارة إلى إجراءات جديدة بصدد أن تتخذها الوزارة لضبط قاعدة بيانات مستحقي الدعم  وتنقيحها الفترة المقبلة، لاستبعاد غير المستحقين للدعم، ووصوله إلى مستحقيه. 

 

أول لقاء لوزيري التموين و“الاتصالات" لضبط قاعدة البيانات 

وكان أول لقاء للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والذي أكد خلاله على أهمية الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

لماذا يبدأ وزير التموين بتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم ؟ 

قبل التعديل الوزاري بأيام قليلة، أعلنت وزارة التموين أنه تم قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بنحو 1.230.571 بطاقة تموينية، وعودتها إلى منظومة السلع التموينية. 

وتعتبرمسـألة الدعم ووصوله للمستحقين  وبطاقات التموين من الملفات الهامة لدى القيادة السياسية، وكشف عن ذلك تدوينة نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى تكشف الستار عن الخلل الذى أصاب تنفيذ إجراءات استبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة، والوصول للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث طالت قرارات “وزير التموين السابق” محدودى الدخل بالضرر، والحرمان من البطاقة التموينية لبعضهم، والتى تعتبر واحدة من آليات الدولة لحماية ودعم الفقراء. 

وقال الرئيس في تدوينته: "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، وأقول لهم: اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

وفوجئ العديد من المواطنين المستحقين للدعم بوقف بطاقاتهم التموينية وحذفهم عشوائيا، بزعم عدم استحقاقهم للدعم وخضوعهم لمحددات الاستبعاد التى وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.

وتقدم الآلاف من المواطنين بتظلمات عبر موقع دعم مصر، والمكاتب التموينية، للتظلم من قرار الحذف العشوائى، وفسر عدد من خبراء التموين ارتفاع معدلات الحذف العشوائى للمواطنين عن طريق الخطأ من المنظومة التموينية، بسبب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، تمكن وزارة التموين من حذف غير المستحقين فعليا للدعم.

محددات استبعاد غير المستحقين للدعم 

وكانت وزارة التموين قد أعلنت محددات الاستبعاد والتي تستهدف ١٢ فئة وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

وتضمنت المحددات من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

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