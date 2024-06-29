بعد قبول تظلمات مليون بطاقة، كيف تتظلم على استبعاد بطاقتك التموينية من المنظومة؟

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، المستبعدين من المنظومة التموينية بسبب محددات العدالة.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بنحو 1.230.571 بطاقة تموينية، وعودتها إلى منظومة السلع التموينية.

وأكدت وزارة التموين تلقي التظلمات الورقية بالمكاتب والمراكز المطورة، للذين تم استبعادهم من بطاقة التموين.

كيف تتقدم بتظلم لعودة بطاقة التموين المحذوفة؟

وحددت الوزارة إجراءات التقدم بالتظلمات، وذلك عن طريق قيام المواطن الراغب في التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين بالتوجه لاقرب مكتب تمويني وطلب استمارة آداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به. .

ويقوم المواطن بتدوين جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور من الأرقام القومية لهم، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.

كما يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى الإنتاج الخربي لمراجعتها.

وأوضحت وزارة الانتاج الحربي التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي تم مراجعتها وتعديل المستحق منها.

المستندات المطلوبة للتظلم على الاستبعاد بسبب محددات العدالة الاجتماعية

أما فيما يتعلق بالتظلمات الخاصة بمحددات الاستبعاد، فجاءت الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم التظلمات كالآتي:

بالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم صاحب البطاقة بيانا بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفي حالة تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر، يقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية.

أما التظلمات الخاصة باستهلاك كهرباء العالية، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفي حالة تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية، حيث يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ويقوم المكتب التمويني بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة تم الرفض، في حالة قبول الطلب، يتم إعادة المحذوفين عشوائيًا خلال 10 أيام.

محددات استبعاد غير المستحقين للدعم

وكانت وزارة التموين قد أعلنت محددات الاستبعاد والتي تستهدف ١٢ فئة وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

وتضمنت المحددات من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.