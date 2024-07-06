السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بنجع حمادى

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،فيتو

 أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز نجع حمادي لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، تمهيدا لتشغيلها تجريبيا، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

مجمع الشوادر الجديد

 استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع الشوادر الجديد بمنطقة الترعة الضمرانية، والذى يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا.

 

ومن جانبه أوضح "عمر" أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع بلغت 40 مليون جنيه، وأنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع 52 عقدا إيجاريا طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وسيتم تسليم الوحدات للمنتفعين في منتصف أغسطس المقبل، وذلك بهدف تيسير السيولة المرورية، والحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد يضم كافة المرافق اللازمة.

 

مشروع السوق الحضاري

 وتابع نائب محافظ قنا جولته بالمرور على مشروع السوق الحضاري النموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذى يضم 48 محل مصنف حسب النشاط (تجارى – غذائى)، و112 بائكة للخضروات والفاكهة، موضحا أن إنشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

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