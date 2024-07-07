أشرف صبحي يستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان، لبحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الرياضة الجامعية، والعديد من المجالات المختلفة الأخري.

أشرف صبحي يستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون في الرياضة الجامعية

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان من أعرق الجامعات المصرية ولها دور هام في تنمية الشباب المصري.

أشرف صبحي يستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون في الرياضة الجامعية

فيما تقدم الدكتور السيد قنديل، بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة على التجديد وثقة القيادة السياسية في الوزير في ادارة ملف الشباب والرياضة، مؤكدًا حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جميع المجالات.

أشرف صبحي يستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون في الرياضة الجامعية

وأختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان، بما يسهم في تنمية الشباب المصري ورفع قدراته.

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

فيما أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

أحمد رفعت، فيتو

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنها ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.