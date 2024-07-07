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اقتصاد

البورصة المصرية, قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة التداولات بنسبة 23.85%

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام  تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه.

كما تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 333,024,125جنيها، بنسبة 23.85%. 

 

 

1.3 مليون سهم و96 ألف صفقة، مكاسب سوقية بحركة تداولات البورصة المصرية

البورصة المصرية، شهدت جلسات البورصة المصرية، إغلاق المؤشرات على تباين في الأداء خلال حركة تعاملات الاسبوع المنتهى، إذ صعد المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.72% عند مستوى 28.364.14، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.86% عند مستوى 62 ألفًا و222 نقطة. 

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية حركة التعاملات بالاسبوع المنتهى، على تراجع بنسبة 0.96% عند مستوى 9 آلاف و71 نقطة.

اقرأ التالى: هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي في حركة التداولات

 

 

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات الاسبوع، نحو 3.3 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 1.3 مليون سهم، وتنفيذ 96 ألفًا و345 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 13.94% منذ بداية 2024. 

اقرأ التالى: البورصة المصرية، تذبذب المؤشرات و98 ألف عملية تداول بختام تعاملات الأسبوع

 

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