الأحد 07 يوليو 2024
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مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب في نسخته الـ 19

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق الدورة التاسعة عشرة من معرض "مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب"، خلال الفترة من 15 حتي 28 يوليو 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

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وسيضم المعرض هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، كما خُصص جناحًا للطفل يضم أكتر من عشر دور نشر متخصصة في كتب الأطفال، وخُصص كذلك جناحًا لسور الأزبكية؛ والذي تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة.

ويُقام على هامش المعرض برنامجا ثقافيا متكاملا يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز المئة فعالية بين الندوات والمحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ والأدب، والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، والدراما المصرية، والكتابة بكل فنونها، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفل، والعلاقات المصرية الثقافية، والنشر. كما يركز البرنامج الثقافي هذا العام على عدد من المحاور وهي: الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تحرص عند تنظيم المعرض على انتقاء أفضل دور النشر، كما تحرص على تواجد أحدث الإصدارات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية حريصة على مشاركة فعالة وقوية لمبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي؛ بما لهم من تواجد مؤثر في الساحتين المصرية والعربية، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: "للإبداع السكندري وجوه كثيرة".

كما قال الدكتور أحمد زايد إنه سيتم تدشين "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة"، والإعلان عن كامل تفاصيلها في الجلسة الافتتاحية للمعرض.

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