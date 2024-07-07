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رياضة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي،فيتو

 الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. 

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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