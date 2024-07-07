‏محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين بالديوان العام

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من إدارات الديوان العام، ومنها إدارة الإحصاء، وإدارة البيئة، وإدارة الإرادات، وإدارة محو الأمية، وإدارة السياحة، وإدارة المحاجر، وإدارة املاك الدولة، وإدارة حماية املاك الدولة، وإدارة التعاون الزراعى، وإدارة جهاز مشروعات الصندوق الإجتماعى، وهيئة تنمية الصادرات، هيئة الدواء، ولجنة فض المنازعات، وإدارة الضرائب العقارية، ومركز تدريب استدامة، وغيرها من إدارات الديوان العام، وذلك لمتابعة سير العمل فى مختلف الإدارات، ومتابعة أعمال التطوير بها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وأتمتة المهام والعمليات والتحول الرقمى وميكنة الخدمات داخل هذه الإدارات بإستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية، كونها من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مديرى الإدارات حول سير وأداء العمل وأعمال التطوير الجارية ببعضها، والتحديات التى تواجههم، وسبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

تنفيذ خطط التنمية

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الجهاز التنفيذى والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مضيفًا أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دورى بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات التى تواجه مديرى الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لمواطنيها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، ويلبى تطلعات واحتياجات أبناء كفرالشيخ، نحو تطبيق التحول الرقمى بجميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، وميكنة الخدمات.