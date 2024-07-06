محافظ كفر الشيخ ونائبه يصلان الديوان العام لبدء مهام عملهما

وصّلَ لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ إلى مقر ديوان عام المحافظة، منذ قليل، لمباشرة مهام منصبيهما عقب أدائهما اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقبالهما اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ولواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وقيادات المحافظة التنفيذية.

جدير بالذكر، أن اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ الجديد، هو قائد أمني متميز وأحد الكفاءات البارزة في مجال الأمن في مصر؛ قد شغل العديد من المناصب القيادية في الدولة منها مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أظهر كفاءة في إدارة العمليات الأمنية، مما ساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ثم نائبًا لجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية حيث كان له دور بارز في دعم ومتابعة العمليات الأمنية الحساسة على مستوى الجمهورية، مما عزز من جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، منذ عام 2021، حيث قاد العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار العملة والقضاء على السوق المصرفي الموازي، وغيرها من قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد بكفاءة عالية، كما ساهمت جهوده في هذا القطاع بشكل كبير في تحسين النظام المالي ومحاربة الجرائم الاقتصادية.

كما تمكن من قيادة عمليات ناجحة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مما ساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

وفى سياق متصل، تولى الدكتور عمرو البشبيشى، منصب نائب محافظ كفرالشيخ؛ ليصبح أول من يشغل منصب نائب محافظ فى تاريخ المحافظة، في 27 نوفمبر 2019، إلى أن تم اليوم الأربعاء تجديد الثقة مرة أخرى خلال حركة المحافظين 2024.

وتخرج الدكتور عمرو البشبيشي في كلية الحقوق بجامعة طنطا، وحصل على دبلوم التحكيم الدولي من جامعة طنطا، وأكمل درجة الماجستير في القانون العام عام 2012، ثم نال درجة الدكتوراه في القانون العام - رسالة بعنوان " دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة " عام 2024.

ويعد الدكتور عمرو البشبيشيي أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث شارك في العديد من الدورات التدريبية المهمة، منها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP عام 2018، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عام 2017، كما حصل علي"الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إدارة المشروعات الاحترافية PMP، وتدريب النظام التأديبي للموظف العام بالإضافة إلى دورات تدريبية متعددة في مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

وشارك الدكتور عمرو البشبيشي في تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية، كما كان جزءًا من نموذج محاكاة الدولة المصرية، مسؤولًا عن حقيبة محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالإضافة إلى ذلك، شارك ضمن مجموعة مختارة من الشباب في فعاليات التدريب المشترك بين مصر واليونان وإيطاليا "ميدوزا 7".

كما عمل الدكتور عمرو البشبيشي رئيس فريق عمل بالمكتب الفني لقطاع التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب في يناير 2019 حتى 27 نوفمبر 2019، وعمل كباحث قانوني بمكتب محافظ كفر الشيخ أغسطس 2013 حتى يناير 2019.