اليوم، اجتماع لـ "أمناء الحوار الوطني" لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني، أن الحكومة الجديدة ليست في خصومة مع أي جهة دستورية أو معارضة أو أي رأي في الإعلام، والنقد يهدف لإنارة الطريق، والمعارضة تمثل "كشافات" الحكومة لتنير أمامها، بالتالي على الحكومة الانفتاح مع الآخرين خاصة البرلمان.

شكوى البرلمان من الحكومات السابقة

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن البرلمان كان يشكو بأن الحكومات السابقة لم تكن تستجيب حتى لحضور الجلسات، خاصة أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية والتشريعية وسلطة ووضع الموازنة وخطة تنمية البلاد، بالتالي مراعاة رأي نواب البرلمان المعبرين عن المواطنين شيء مهم.

وتابع: "يجب أن تدرس الحكومة أي حديث يدور داخل الإعلام بشكل جيد، وتضعه في الاعتبار، فالحكومة ليست إدارة شركة، ولا تعمل بهذه الطريقة، لكن العنصر الرئيس لأي استقرار هم المواطنين، ورضا الشعب هو شرعية الحكم، وعليها أن تجعل الشعب يفهم ما هي المصالح العامة".