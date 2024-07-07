الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتفقد الإدارات المركزية بالوزارة (صور)

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو

 عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عددًا من اللقاءات على مدار اليوم الأحد،  مع عدد من مساعديها وقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة.

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تفقد الإدارات المركزية

 كما قامت الدكتورة منال عوض، بجولة تفقدية للإدارات والوحدات المركزية والقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة وعلى رأسها الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ووحدة المخلفات البلدية الصلبة، وقطاعات التفتيش وتقويم الأداء والشئون المالية والقانونية وبرنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية وقطاع المحليات ومتابعة أداء القيادات المحلية بالمحافظات وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة.

 وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها على التعرف على جميع العاملين والقيادات بالقطاعات والإدارات المختلفة التي تفقدتها، والتعرف على أهم الملفات العاجلة التي يتم العمل عليها لخدمة المواطنين في جميع المحافظات.

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