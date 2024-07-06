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وزيرة التنمية المحلية تستقبل محافظ دمياط لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات القومية

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو

 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عصر اليوم السبت الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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وشهد اللقاء استعراض عددًا من الملفات والتكليفات الخاصة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع  المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة يومية مع  المحافظين ونوابهم للوقوف على تطورات الملفات الخدمية وحل المشكلات التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات القومية الجارية على أرض محافظة دمياط والتى ستحقق نقلة نوعية فى حياة أبناء المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات الطرق والمجازر والمخلفات البلدية الصلبة، بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من تنفيذ مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن الشهابى إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التى شهدتها المحافظة واستكمال الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية بما يساهم فى تحقيق تطلعات وآمال المواطنين من أبناء دمياط، وبذل أقصى الجهود لتحقيق مصالح المواطنين فى جميع القطاعات.

وأوضح الشهابى أنه سيبذل أقصى الجهود لدعم كافة الملفات المطروحة على الساحة لخدمة أبناء دمياط ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، والتواجد  بصورة مستمرة وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات القوميه محافظة دمياط منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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