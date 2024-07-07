الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تستعرض مع رئيس صندوق التنمية الحضرية أهم ملفات التعاون

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء قدم رئيس صندوق التنمية الحضرية التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على ثقة القيادة السياسية في توليها مسئولية وزارة التنمية المحلية بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقها لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف المحافظات.

 

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سكن لكل المصريين

 وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات وبصفة خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وإقامة العديد من مشروعات الإسكان الجديدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

 

جهود صندوق التنمية الحضرية

 وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود صندوق التنمية الحضرية في تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى بالمحافظات وتوفير احتياجات المواطنين من سكان تلك المناطق، مؤكدة ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصيانة المشروعات الجديدة وخاصة المناطق غير الآمنة لتحقيق الاستدامة لها وضمان الحفاظ على هذه المشروعات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف بعض المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والتي تهدف إلى توفير سكن حضاري يتناسب مع كافة فئات المجتمع المصري.

ومن جانبه أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن سعى الصندوق المستمر في تحقيق التنمية للمجتمعات السكنية المختلفة والعمل على ضمان حق جميع المواطن في الحصول على مسكن آمن وملائم وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

 

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