جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال النشر الدولي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه في ظل التطورات الحديثة في التكنولوجيا، يشهد مجال النشر الدولي تحولات جذرية بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعد هذه التقنيات منصة حيوية للباحثين الذين يسعون لتحقيق نجاح دولي متميز.

استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي

أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يُعد خطوة ضرورية لزيادة فرص النجاح الدولي.



وأضاف أنه في إطار الاستعدادات المتواصلة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس لعقد المؤتمر الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية والمُزمع عقده في 29 و30 يوليو المقبل.

تنظيم مصفوفة ورش عمل

ويقام على هامش الفعاليات تنظيم مصفوفة ورش عمل متميزة على هامش المؤتمر تتناول موضوع تخص النشر الدولي، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

المشرفون على المؤتمر

ويشرف على المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مقرر المؤتمر ومدير مركز التحول الرقمي بالجامعة.

و يُقدم الدكتور مصطفى أبو السعود أستاذ الأقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ورشة عمل حول: الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال النشر الدولي أسرار ونصائح للمؤلفين وذلك يوم 28 يوليو بقاعة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا ومتاح المشاركه بالحضور أو أونلاين.

وأشار الدكتور مصطفى أبو السعود إلى أن الورشة تتناول العديد من المحاور الهامه منها: أهمية النشر الدولي، الذكاء الاصطناعي والتدقيق اللغوي للأبحاث الدولية مع الإجابة على بعض التساؤلات هى: كيف تستخرج ورقة بحثية من الرسالة العلمية على المستوى الدولي، كيف تتأكد من أن الدراسات السابقة ترقى للنشر الدولى، هل فكرة البحث قتلت بحثا أم لا،كيف تحصل على تعاون دولى بسهولة، هل انت مهتم بتمويل أبحاثك العلمية، كيف تتخطى رفض رئيس تحرير المجلات المفهرسة دوليا،هل لديك هوية بحثية رقمية على المستوى الدولي.

يُذكر أن الدكتور مصطفى أبو السعود قد حاز على العديد من الجوائز في النشر الدولي أهمها: وجائزة النشر الدولي لعام 2020، 2021، و2022 من جامعة قناة السويس، وجائزة Scopus لعام 2020، 2021، و2022 من الجامعة البريطانية في مصر.



