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تمريض القناة تُنظم المؤتمر العلمي السادس لقسم التمريض، الأربعاء

مؤتمر تمريض القناة،
مؤتمر تمريض القناة، فيتو
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تُنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث لقسم إدارة التمريض بالتعاون مع قسم إدارة التمريض بجامعة أسيوط، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يوليو. 

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الرعاة والمشرفون على فعاليات المؤتمر 

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 

ويحمل المؤتمر عنوان: "كيفية التغلب على التأثير النفسي التنظيمي السلبي في الرعاية الصحية ودور قادة التمريض والمرؤوسين".  

 

أبرز محاور المؤتمر 

و يتناول المؤتمر عددًا من محاور الهامة هى: رأس المال البشري وعلم النفس التنظيمي، علم النفس التنظيمي السلبي، علم النفس التنظيمي الإيجابي، وعلم النفس التنظيمي والاستدامة، علم النفس التنظيمي والذكاء الاصطناعي، علم النفس التنظيمي واقتصاديات الصحة. 

 

موضوعات ورش عمل المؤتمر 

ويُقام على هامش المؤتمر ورش عمل تتناول ضمان الممارسات البحثية الأخلاقية في مصر: فهم قانون التجارب السريرية، والتي يقدمها الدكتور هاني سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي إلى جانب ورشة عمل أخرى حول: الذكاء الاصطناعي في عملية الدخول إلى المستشفي تقدمها الدكتورة رانيا نبيل عوض مدير تطوير الأعمال الصحية المهنية الدولية باستراليا، وأخرى حول: موثوقية المقياس والتباينات بين المجموعات أحادية المتغير: استكشاف إحصائي للتباينات بين المجموعات وداخلها ويحاضر بها الدكتورة نضال ايشاح نائب رئيس جامعة الزرقا للشئون الإدارية. 

 

 

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