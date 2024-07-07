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ثقافة وفنون

سينتيا خليفة تشارك في حكاية "ريش أبيض" بمسلسل حدث بالفعل

سينتيا خليفة، فيتو
سينتيا خليفة، فيتو

تشارك الفنانة سينتيا خليفة  في بطولة حكاية "ريش أبيض" من مسلسل حدث بالفعل، وذلك بعد إعلانها عن تقديمها دور البطولة في فيلم "بوردرلاين" مع النجم لوسيان لافيسكونت.

سينتيا خليفة 

وتشارك سينتيا دور البطولة في حكاية ريش أبيض بدور مميز مع مجموعة من النجوم ومنهم ماجد المصري، بسمة ورنا رئيس.

حكاية ريش أبيض 

وتدور أحداث القصة التي تتألف من 3 حلقات حول رجل ضعيف الشخصية مع زوجته ويعيش حياة روتينية بشكل كامل حتى تظهر شاهيناز والتي تلعب دورها الفنانة سينتيا وهي شخصية منطلقة وتحب الحياة ولديها قدر كبير من الذكاء.

وغيرت شاهيناز من حياة راجح بشكل كامل والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري ولكن تواجههم العديد من الصعوبات التي تدور حولها القصة، وتم كتابة قصص المسلسل من خلال أحداث واقعية حدثت في العديد من الدول لأشخاص مصابة بأمراض نفسية أدت إلى ارتكابهم لعدد من الجرائم.

ويعرض المسلسل حاليًا على منصة شاهد وقناة MBC1، وكانت أولى الحلقات هي قصة ريش أبيض بطولة الفنانة سينتيا خليفة.

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