منة في مسلسل مفترق طرق، رحلة نادين عصام من برامج المواهب إلى التمثيل

استطاعت الفنانة الشابة نادين عصام أن تؤكد على أنها نجمة صاعدة وموهبة تستحق الاهتمام فقد قدمت شخصية منة في مسلسل مفترق طرق بإجادة شديدة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي لكثرة مصائب الشخصية وتمكن نادين من تجسيدها.

رحلة نادين عصام من برامج المواهب للتمثيل

وتمتلك نادين موهبة فطرية وعشق الفن كان واضحا وجليا منذ نعومة أظافرها، لذا حينما كانت طفلة لم تتخط الـ ١٠ سنوات قررت الاشتراك في برنامج المسابقات “أراب جوت تالنت” الذي كان بمثابة حلم كبير لها، وقررت استعراض موهبتها في الرقص أمام لجنة الحكام ولم تخش المسرح ورقصت بثبات وثقة، وكانت هذه بوابتها للحلم الأكبر.. التمثيل.

ومع مرور سنوات اكتشفت نادين أنها تميل إلى التمثيل، وظهرت في أعمال أخرى قبل مفترق طرق حيث كانت تحرص نادين دوما على التقدم لتجارب الأداء، كما حصلت على ورشة تمثيل لصقل موهبتها، وهي التي ساعدتها كثيرا للحصول على دور منة في مسلسل مفترق طرق والذي كان انطلاقة حقيقة لها في علامة التمثيل.

أيام عرض مسلسل مفترق طرق

مسلسل مفترق طرق مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١٢ بتوقيت مصر والسعودية.