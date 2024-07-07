وسط توقعات باستمرار الشوربجي، إجراءات أداء رئيس الوطنية للصحافة اليمين أمام البرلمان

تترقب الأوساط الصحفية صدور قرار رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة في عبد الصادق الشوربجي، في منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ليؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

استمرار عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة

وكانت "فيتو" نشرت قبل أيام تفاصيل التغييرات المرتقبة، والتي تضمنت إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي رئيس الهيئة وفقا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

يشار إلى أن الفصل الفصل الثالث من قانون الهيئة الوطنية للصحافة تضمن تشكيل الهيئة، حيث تنص المادة 7 على: تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام "5،6،7" خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

شروط التعيين في المجلس الأعلى للصحافة

كما وضع القانون شروط المعينين في الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لما جاء في المادة 8 والتي تنص على: يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

جدير بالذكر أن المادة 212 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كشفت مصادر مطلعة لـ فيتو، أنه تم الانتهاء من التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقالت المصادر، إن قرار إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف يصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

الاستغناء عن حسين زين واستمرار عبد الصادق الشوربجي

كما تم اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.