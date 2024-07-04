القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة
كشفت مصادر مطلعة لـ فيتو، اليوم، أنه تم الانتهاء من التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.
ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وقالت المصادر، إن قرار إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف يصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.
الاستغناء عن حسين زين واستمرار عبد الصادق الشوربجي
كما تم اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، أنشئ طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ليتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولا يجوز التدخل في شؤونه.
ويتشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، وهو الجهة البديلة التي انتقلت إليها مسئوليات وزارة الإعلام وقبلها وزارة الإرشاد القومي.
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