الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

ضياء رشوان، فيتو
ضياء رشوان، فيتو

كشفت مصادر مطلعة لـ فيتو، اليوم، أنه تم الانتهاء من التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

وقالت المصادر، إن قرار إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف يصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

الاستغناء عن حسين زين واستمرار عبد الصادق الشوربجي 

كما تم اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، أنشئ طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ليتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولا يجوز التدخل في شؤونه. 

ويتشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، وهو الجهة البديلة التي انتقلت إليها مسئوليات وزارة الإعلام وقبلها وزارة الإرشاد القومي.

كرم جبر: الدولة تحافظ على الإعلام وتسانده بقوة

ضياء رشوان يوجه رسالة قوية للحكومة الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأعلي لتنظيم الإعلام ضياء رشوان كرم جبر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حسين زين عبد الصادق الشوربجي

مواد متعلقة

ضياء رشوان: تغيير 65% من الحكومة السابقة وانخفاض متوسط سن وزراء التشكيل الجديد

الأعلى للإعلام يطلق خطة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الكهرباء

رئيس الأعلى للإعلام: القاهرة الإخبارية أصبحت صوت مصر الذي ينقل رسالتها للعالم

مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شقيق طارق سعدة

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية