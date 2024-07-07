بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

انتشرت فى الأيام الأخيرة أنباء عن اقتراب تولى طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، نقيب الإعلاميين، رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، خلفا لـ حسين زين، في التغييرات الإعلامية الأخيرة، ومن المقرر وفقا للأنباء المنتشرة أن يتم إعلان خلو مقعده من مجلس الشيوخ عملا بنص القانون واللائحة.

إجراءات خلو مقعد طارق سعدة من مجلس الشيوخ

ومع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ، يتم إعلان خلو مقعده، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم تعيين بديل، لاسيما وأنه معين بقرار من رئيس الجمهورية.

عدم جواز الجمع بين عضوية الشيوخ والهيئات المستقلة

وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

التعيين في المناصب يقضي بالاستقالة من مجلس الشيوخ

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

يذكر أن المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حظرت الجمع بين عضوية المجلس والهيئات المستقلة، حيث تنص على: يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وحددت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات شغل المقعد الشاغر في حال خلوه.

ونصت المادة على تعيين عضو آخر بديل لمن يخلو مقعده بمجلس الشيوخ طالما يتبقي مدة في المجلس أكثر من 6 شهور.

وتنص المادة (30) على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.