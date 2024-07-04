محافظ أسيوط: مكتبي مفتوح للجميع، وإنهاء الخصومات الثأرية ومحاسبة الفاسدين أهم أولوياتي

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الجديد، إن التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والنزول الميداني للقرى والنجوع على رأس الأولويات، لافتًا إلى أن اختيار المعاونين وقيادات المحافظة سيتم وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة، وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والثواب والعقاب ومحاسبة المهملين والفاسدين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد



كما وجه محافظ أسيوط – في أول تصريحات صحفية له عقب حلف اليمين وتوليه مهام منصبه الجديد – الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظًا لأسيوط، معلنًا تبنيه ملفات التنمية بالمحافظة وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك المواطنين وعلى رأسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة شرائح المجتمع في القرارات المهمة بالمحافظة التي تمس أمنهم وصحتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة وغير المستغلة، ومنع إهدار المال العام على أن يتم إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية للمحافظة وحل مشاكل المستثمرين وجذب استثمارات جديدة على أن يكون ذلك من خلال العمل الجاد على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

استكمال ملفات التصالح والتقنين ووقف التعديات على الأراضي الزراعية



وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة استكمال ملفات التصالح والتقنين ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتنسيق الجهود مع كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدرًا للأمن الغذائي والحفاظ على حق الشعب، لافتًا إلى أن تلك الملفات ونسب الإنجاز فيها ستكون من ضمن معايير تقييم القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن إعلاء قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وخلق جيل من القيادات الشبابية وتمكين الشباب وذوي الهمم في كافة القطاعات، فضلًا عن تمكين المرأة لتولى المناصب القيادية بالمحليات تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

العمل على نهو كافة الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة



كما أعلن المحافظ في تصريحاته، عن إتخاذ خطوات جادة وتنسيق الجهود بين القيادات الأمنية بالمحافظة والقيادات الطبيعية بالقرى والنجوع ورجال المصالحات لنهو كافة الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة حتى يسود الأمن ويتم القضاء على الجريمة بكافة أشكالها، لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية في ظل تنفيذ المبادرات الرئاسية بكافة القطاعات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج تنمية الصعيد التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا من خلال المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن تكثيف الجهود للسيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

السيرة الذاتية للواء هشام أبو النصر



يذكر أن اللواء دكتور هشام أحمد أبو النصر، ولد في 12/ 8/1964 تخرج في كلية الشرطة 1986 والتحق بقطاع الأمن المركزي ثم التحق بالعمل بقطاع أمن القاهرة وتدرج في العديد من المناصب منها مأمور قسم شرطة الوايلى ثم مدير إدارة شرطة مرافق الجيزة ثم مساعد مدير أمن القاهرة للشئون المالية ثم مدير الإدارة العامة لقطاع شرق القاهرة ثم مدير أمن مطروح ثم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في الفترة من يوليو 2022 حتى يوليو 2024.



كما حصل اللواء هشام أبوالنصر على الدكتوراة في تنمية القدرات الأمنية البشرية والموارد البشرية في مجال مكافحة التهرب الضريبي بتاريخ 19 يوليو 2022.

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