الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، ختام التعاملات اليوم الأحد 7-7-2024، وسجل الدينار الكويتي اليوم 156.40 جنيه للشراء، و156.90 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك. 

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام التعاملات اليوم

العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.42 جنيه للشراء، و53.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.79 جنيه للشراء، و29.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 32.31 جنيه للشراء، و32.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.01 جنيه للشراء، و127.41 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.30 جنيه للشراء، و124.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.44 جنيه للشراء، و67.83 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.58 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

 

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